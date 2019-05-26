شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لندن تتعقب ركاب مترو الأنفاق عبر الـ WiFi ابتداءً من 8 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة النقل البريطانية TfL هذا الأسبوع أنه ابتداءً من 8 يوليو، سيتم تشغيل نظام تتبع WiFi يستخدم إشارات الواى فاى الموجودة والمثبتة فى 260 محطة للاحتفاظ بسجل للمسافرين الذين يمرون فى القطارات عبر استخدام رقم التعريف الخاص بهاتفهم المحمول المعروف باسم " عنوان MAC ".

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، فكل ما تعرفه TfL عن المواطنين هو المحطات التى يذهبون عبرها، وباستخدام بيانات الـ WiFi ، ستكون الهيئة قادرة على معرفة المزيد عن المسافرين، على سبيل المثال، كشفت تجربة استمرت لمدة شهر فى أواخر عام 2016 أنه كان من الممكن استخدام بيانات WiFi للكشف عن المسارات التى اختار الركاب أخذها بين نقطتين.



مترو لندن

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وكشفت البيانات طبيعة الأشخاص الذين يسلكون الطريق بعينه، ويمكنها التقاط بيانات حول عدد الأشخاص الذين يغيرون القطارات دون الخروج من المحطة.

ويشير التقارير إلى أن الفوائد المحتملة لهذه التقنية هائلة، إذ يمكن لبيانات Wifi أن تساعد TfL فى فهم كيفية تحرك المواطنين فعليًا عبر شبكة مترو الأنفاق، ويمكن أن تساعد فى التخطيط عند حدوث خطأ فى الخطوط، لذلك يمكن لـ TfL أن تتنبأ بشكل أفضل بالطرق البديلة وتوجيه الركاب إلى طريق بديل أقل ازدحاما.