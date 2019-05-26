أعلنت فوري Fawry عن خدمة شراء تذاكر المباريات الرياضية أونلاين، ودفع قيمة التذاكر عن طريق خدمات الدفع من فوري. وحول طريقة شراء التذاكر عبر الخدمة، كشفت “فوري” عن الخطوات التالية: – ادخل على موقع “تذكرتي”. – قم بالتسجيل للحصول “رقم مشجع” Fan ID، بالضغط على Sign Up for a Fan ID. شاهد الفيديو التالي. & Advertisements – انتظر حتى 24 ساعة لتفعيل وتصديق حسابك. – بعد التفعيل، هيكون ليك رقم بطاقة المشجع. – هيتبعتلك رسالة على الموبايل عشان تقدر تبدأ حجز التذاكر. – ادخل على حسابك. – ابدأ الحجز باستخدام رقم بطاقة المشجع الخاص بك. – تقدر تحجز لأصحابك تذاكر معاك باستخدام رقم بطاقات المشجعين الخاصة بهم. – بعد اختيار كل التفاصيل، اختار طريقة الدفع. – اضغط على ادفع، هيظهر لك رابط الدفع، وكذلك طرق الدفع، اختر الدفع عن طريق فوري. – هيوصلك رقم مرجعي في رسالة على موبايلك (ينتهي صلاحية الرقم المرجعي بعد ساعتين من إرساله)، ويتم استخدام هذا الرقم المرجعي من خلال منافذ فوري باستخدام خدمة فوري باي كود 788.

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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بالفيديو| دلوقتي تقدر تحجز تذاكر الماتشات أونلاين وتدفع عن طريق “فوري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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