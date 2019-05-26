كشفت شركة خطوط السكك الحديدية الصينية CRRC عن قطار جديد من نوع “ماجليف” Maglev، يتوقع أن يبدأ اختباره فورا تمهيدا لإنتاجه بالكامل بحلول عام 2021، وهو القطار الذي تبلغ سرعته 600 كيلومتر في الساعة!
ويعرف قطار “ماجليف” Maglev بهذا الاسم لأنه يعمل بقوة الرفع المغناطيسي المعلق، لذا فإن تسميته هي مزيج من لفظي مغناطيسي Magnetic والتحليق في الهواء Levitation، وتسمح التقنية بالوصول إلى سرعات عالية بسبب عدم وجود احتكاك بين عجلات القطار والسكك الحديدية التقليدية، حيث ينزلق القطار على وسادة هوائية، بدلا من العجلات المعدنية التقليدية، دون أن يلامس القضبان المعدنية.
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يذكر أن الصين تمتلك حاليا القطار الأسرع في العالم، وهو قطار شانغهاي المغناطيسي المعلق، وسرعته 431 كيلومتر في الساعة، وبذلك يحطم القطار الجديد الرقم القياسي لأسرع قطار في العالم لصالح الصين أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الصين تبدأ اختبار قطار “ماجليف” جديد بسرعة 600 كيلومترا في الساعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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