شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يحاول الاستحواذ على شركة Panic.. ومؤسسها يرفض العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك حاول شراء شركة Panic المتخصصة منذ فترة طويلة فى تطوير الألعاب والتطبيقات المختلفة لبيئة أجهزة أبل سواء iOS أو ماك، بما فى ذلك وحدة التحكم المحمولة باليد Playdate.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد رفض "كابل ساسير" أحد مؤسسى شركة Panic هذا العرض تماما، دون الكشف عن قيمة العرض الذى قدمه زوكربيرج لهم، مشيرا إلى أنه لا يرغب أن تكون شركته جزء من شركة أخرى عملاقة بوادى السيلكون، ليكون بمثابة شركة تلتهمها الشركات العملاقة.

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وقد عملت شركة Panic على العديد من تطبيقات Mac وiOS الذكية لعدة سنوات - بما فى ذلك Transmit، وهو بروتوكول نقل الملفات، وFirewatch، وهى لعبة فيديو للمغامرة متوفرة لنظام Mac، فيما "ساسير" لمجلة إيدج، "فى أى وقت أرى فيه شركة فى عالم البرمجيات تنبثق وتصنع شيئًا ما، فهذا أمر مثير للاهتمام بالنسبة لى، لكن المشكلة أنه يتم الاستحواذ عليها من قبل شخص أخر على الفور، ولن تسمع منه أبدًا مرة أخرى، وهو أمر كارثي".