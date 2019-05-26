شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يخترقون الولايات الأمريكية باستخدام أدوات طورتها وكالة الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن مجموعة من أدوات الاختراق التى طورتها وكالة الأمن القومى الأمريكية NSA يتم استخدامها الآن من قبل مجموعة من القراصنة، فى شن حملة هجمات واسعة على عدد من الولايات والمدن الأمريكية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الثغرة أو الأداة التى يجرى استخدامها فى الهجمات الحالية من قبل هؤلاء الهاكرز هى EternalBlue، والتى كشفت عنها عام 2017 مجموعة القرصنة الشهيرة Shadow Brokers، حيث توجد هذه الثغرة فى أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظامى ويندوز إكس بى وويندوز فيستا.

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ورغم أن شركة مايكروسوفت سارعت لإطلاق إصلاح للثغرة فور الكشف عنها، إلا أن الأمر يتطلب من الشركات والمؤسسات الحكومية تحديث أنظمتها لمنع استغلال الثغرة، فى حين أن أى تأخير فى التحديث يجعل الأنظمة معرضةً للهجمات.

لكن التقرير أكد أن ثغرة EternalBlue، والتى طورتها وكالة الأمن القومى الأمريكى NSA، يتم استخدامها فى مدينة "بالتيمور" وهى المدينة التى يقع فيها مقر الوكالة، فمنذ 7 مايو الجارى والمدينة تتعرض لهجمات انتزاع الفدية، حيث تسببت هذه الهجمات فى تعطيل أجهزة كمبيوتر الحكومة المستخدمة فى توفير الخدمات للمواطنين.

وأشار الخبراء إلى أن هجمات EternalBlue وصلت إلى مستوى مرتفع، إذ إن مجرمى الإنترنت يركزون على المدن والبلدات الأمريكية الضعيفة، من ولاية بنسلفانيا إلى تكساس، الأمر الذى يجعل الحكومات المحلية عاجزة، ويزيد من التكاليف.