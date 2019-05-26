شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة xCloud السحابية من مايكروسوفت تتيح تشغيل أكثر من 3 آلاف لعبة معًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تكشف قريباً شركة مايكروسوفت عن خدمتها السحابية xCloud والتى ستوفر مزايا اللعب بشكل مباشر عبر الشبكة دون الحاجة لتثبيت الألعاب على الأجهزة، ورغم أن مايكروسوفت لم تعلن عن الموعد الرسمى لإطلاق منصتها بشكل عام إلا أنها كشفت عن المزيد من المعلومات حولها.
وبحسب موقع The Verge الأمريكى، تقول مايكروسوفت إن خدمة xCloud ستكون قادرة على تشغيل 3500 لعبة معا فى نفس الوقت، دون حاجة لأى تعديلات من المطورين، وهو ما يعنى قدرات فائقة للخدمة، حيث جاءت هذه الخطوة نتيجة لقدرة الشركة الكبيرة فى الخدمات السحابية بسبب الاعتماد على منصة التخزين السحابى التابعة لها “Azure” والتى ستساعد فى تشغيل خدمة بث الألعاب من خلال "سيرفرات" فى 13 منطقة مختلفة بين أمريكا الشمالية، أوروبا، وآسيا.
وكشف التقرير أنه سيكون بمقدور المطورين تشغيل ألعابهم عبر الخدمة السحابية بكل سهولة ويسر من خلال طرق بسيطة للتحول من طريقة التثبيت على الأجهزة إلى توفرها على الخدمة السحابية.
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