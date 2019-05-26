كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| طائرة بدون طيار على هيئة “طائر الطنّان”

متابعة-سنيار: قام باحثون من جامعة بوردو في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي لدراسة الطريقة التي تطير بها طيور الطنان واستخدامها في تصميم الطائرات من دون طيار.

التصميم المتبع حالياً في الطائرات بدون طيار، يفرض شروطاً من حيث الحجم كي تقدر الطائرة على حمل الثقل والارتفاع عالياً، لكن الطيور الطنانة تتحرك بشكل حاد في الهواء، مع قوة دفع كبيرة وزاوية انطلاق حادّة، مما يسمح لها باستخدام شكل غير مستقر من الديناميكا الهوائية للبقاء عالياً.

وبحسب ما ذكر موقع “geek.com”، فبعد سنوات من المراقبة والأبحاث تمكّن العلماء من تصميم الروبوت الطائر من ألياف الكربون والأغشية التي يتم قطعها بالليزر، وطباعة الجسم بطابعة ثلاثية الأبعاد، وبالنتيجة تمكنوا من صنع أخف طائرة بوزن 12 غراماً فقط.

وأوضح شينيان دينج، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية بجامعة بوردو: “بإمكان الروبوت أن ينشئ خريطة دون رؤية محيطه، قد يكون ذلك مفيداً في الموقف الذي قد يبحث فيه الروبوت عن الضحايا في مكان مظلم”.

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وقال الباحثون أن إن الحجم الصغير والتشغيل الهادئ للروبوت الطائر يجعله مناسباً تماماً للعمليات السرية بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ، بل يمكن استخدامه لدراسة الطيور الطنانة الحقيقية عن قرب في بيئتها الطبيعية، عبر المستشعرات التي تحتوي عليها الطائرة.