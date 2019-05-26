شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على عكس باقى المجرات.. تلسكوب هابل يلتقط مجرة تتحرك تجاهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط تلسكوب هابل مجرة "ميسير90"، وهى مجرة حلزونية جميلة تقع على بعد حوالى 60 مليون سنة ضوئية من درب التبانة فى كوكبة العذراء، وهى جزء من مجموعة Virgo Cluster، وهى مجموعة من المجرات يزيد قوتها عن 1200، والتى تتحرك تجاه الأرض.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، تجمع هذه الصورة بين الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئى الذى تم جمعه بواسطة كاميرا Field Field وPlanetary Camera 2 على تلسكوب الفضاء NASA / ESA.

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وعندما يتم دمج الصور الأربع معًا فى صورة واحدة، يتم تقليل حجم الصورة عالية التكبير حتى تتم محاذاة الصورة بشكل صحيح.

وهذه المجرة الرائعة هى إحدى المجرات القليلة التى يُرى أنها تسير باتجاه درب التبانة، وليس بعيدًا عنها، ويكشف ضوء المجرة عن هذه الحركة الواردة، حيث يظهر ضغط الطول الموجى للضوء أثناء تحركها نحونا.

ونظرًا لأن الكون يتوسع، فإن كل المجرات التى نراها فى الكون تقريبًا تبتعد عنا، وبالتالى نرى ضوءها أكثر نحو النهاية الحمراء للطيف، والمعروفة باسم التحول الأحمر، ولكن ميسير 90 تبدو استثناءً نادرًا.