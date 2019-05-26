انت الان تتابع تفاصيل خبر "هواوي" تحدد تاريخ طرح نظام تشغيلها البديل للأندرويد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 08:52 صباحاً - قالت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" إنها قد تطرح نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في الصين بحلول الخريف القادم.

ووفقاً لريتشارد يو، رئيس أعمال المستهلكين في "هواوي"، فإن النسخة الدولية من نظام التشغيل قد تكون جاهزة في الربع الأول أو الثاني من عام 2020.

يأتي هذا الإعلان بعد أن تلقت شركة هواوي ضربة قوية من "جوجل"، إثر إعلان الأخيرة قطع تعاملاتها مع "هواوي"، بسبب إدراجها ضمن القائمة السوداء التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي.

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وقال يو: "في هواوي ما زلنا ملتزمين برمجيات مايكروسوفت وجوجل، لكن إذا لم نتمكن من استخدام ذلك، فسوف تطلق هواوي الخطة B لاستخدام نظام التشغيل الخاص بنا".

يخضع نظام التشغيل الجديد لـ"هواوي" والمعروف بـ"HongMeng"، لتجارب، وسوف يحل تدريجياًً محل نظام أندرويد، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز".

وأضاف يو: "نحن لا نريد أن نفعل هذا، لكننا سنضطر إلى القيام بذلك، بسبب حكومة الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا القرار لن يكون مجرد أخبار سيئة بالنسبة لنا فحسب، بل سيكون أيضاً أخباراً سيئة للشركات الأمريكية، لأننا ندعم الشركات الأمريكية".