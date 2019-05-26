انت الان تتابع تفاصيل خبر خلل في تطبيق شركة تأمين أمريكية يكشف 900 مليون سجل مالي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 08:52 صباحاً - تسبب خلل في تصميم أحد التطبيقات الإنتاجية لشركة التامين الأمريكية "First American"، بكشف 900 مليون حساب مالي في الولايات المتحدة، ومجموعة هائلة من الوثائق الرقمية الخاصة بهم.

ووفق ما كشف موقع الأمن السيبراني الشهير في الولايات المتحدة "كريبس أون سيكيوريتي"، اليوم السبت، فأن الشركة الرائدة في التأمين تركت حسابات عملائها دون كلمة مرور وأي تشفير آخر.

وشملت السجلات المكشوفة أرقام الضمان الاجتماعي، وصور رخص القيادة، وأرقام الحسابات المصرفية، وبيانات الرهن العقاري، والمستندات الضريبية، وإيصالات المعاملات المصرفية، بحيث يمكن قراءتها من قبل أي شخص باستخدام متصفح الويب.

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شركة التأمين الأمريكية أرجعت أسباب الاختراق إلى عيب في تصميم أحد تطبيقاتها الإنتاجية؛ ممَّا أتاح الوصول بشكل غير مصرح به إلى بيانات العملاء.

وشددت الشركة في بيان لها على أن الخصوصية والسرية تحظيان بأولوية قصوى عندها، إضافة إلى أنها ملتزمة بالمحافظة على خصوصية عملائها.

وتُعد "First American" شركة خدمات مالية تُقدم خدمات التأمين على سندات الملكية، وغيرها من الخدمات، إلى قطاعي العقارات والرهن العقاري، وهي أكبر مزود للتأمين على الملكية في الولايات المتحدة، وتبلغ إيراداتها نحو 6 مليارات دولار، ويعمل فيها 19 ألف موظف.