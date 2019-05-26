انت الان تتابع تفاصيل خبر ميزة جديدة من فيسبوك للتنبيه على الفيديوات المزيفة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 08:52 صباحاً - في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أُثيرت ضجّة إعلامية على عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد نشر منصته مقطع فيديو مفبركاً لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

ورغم أن الفيديو مزيف رفضت شركة فيسبوك حتى الآن إزالته، واستعاضت بدلاً عن ذلك بتطبيق خاصية جديدة تعمل على تنبيه المستخدم الراغب بمشاركته بأنه مزيف.

وقال متحدث باسم فيسبوك لموقع "ذا فيرج" أمس السبت: "بعد التحقق من أي فيديو بأنه خطأ، يقوم النظام بتنبيه الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو أو يرومون مشاركته في الخلاصة بأنّه مزيف".

تعمل الخاصية الجديدة على إظهار قائمة جديدة عندما ينقر المستخدم على زر المشاركة، وتبلغهم أن هناك تقارير جديدة عن الفيديو قبل مشاركة هذا المحتوى، وقد ترغب في معرفة أن هناك تقارير إضافية حول هذا.

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وكذلك تحتوي القائمة على خيار آخر تبين للمستخدم مقالات مؤسسات معينة عن هذا الفيديو المزيف مثل ( Factcheck.org و Lead Stories و PolitiFact و Associated Press).

وهناك زر أعلى القائمة هو للاستمرار بمشاركة الفيديو إن رغب المستخدم تجاوز هذه التنبيهات.

وقالت مونيكا بيكيرت، رئيسة إدارة السياسة العالمية في فيسبوك، لشبكة "سي إن إن": "أي شخص يرى هذا الفيديو في موجز الأخبار، أي شخص سيقوم بمشاركته مع شخص آخر، وأي شخص شاركه في الماضي، يتم تنبيههم إلى أن هذا الفيديو غير صحيح".

يذكر أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بتغريد الفيديو على حسابه الشخصي على "تويتر"، ولم تقم الشركة بإزالته أو تقديم بيان توضيحي بخصوصه.



