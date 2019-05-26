شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج ذكى لتحليل انفعالات المتسوقين وزيادة بيع المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة يهتم أصحاب المتاجر بكل ما يهم المتسوق حتى يتمكنوا من زيادة نسبة مبيعاتهم، ومع التقدم التكنولوجى استطاعت إحدى الشركات اليابانية من تطوير برنامج جديد يساعد على تحليل انفعالات ومشاركات المتسوقين مع المنتجات، وبالتالى يمكن لصاحب المتجر استخدام هذه البيانات فى زيادة مبيعاته.



وقال مسئول تطوير البرنامج فى الشركة اليابانية: "يمكن للتكنولوجيا أن تزيد من حركة البيع والشراء بطريقة علمية تعتمد على تحليل انفعالات المتسوق، وهو ما يجعل صاحب المتجر يقوم بعرض بضائعه بشكل أفضل بما يتوافق مع آليات وفكر المتسوق الحديث".



وأضاف: "البرنامج ما زال فى إطار التحضير والتطوير ولم يظهر شكله النهائى أو يطبق بطريقة تجريبية، ولكن من المتوقع إثبات نجاح كبير له وزيادة رغبة أصحاب المتاجر فى استخدامه لزيادة مبيعاتهم".