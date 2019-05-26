شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة تجريبية لنظام جديد بمهمة استكشاف المريخ 2020.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت طائرة مروحية من طراز إيرباص نموذجًا هندسيًا لنظام لاندر فيجن (LVS) الذى سيساعد فى توجيه مهمة ناسا التالية 2020 على كوكب المريخ إلى الهبوط الآمن على الكوكب الأحمر، وذلك فى رحلة تجريبية بوادى الموت بكاليفورنيا.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، فإنه تم استخدام المروحية التى ليست جزءًا من المهمة للاختبار فقط، وقام طاقمها المكون من شخصين بتسلسل سلسلة من المناورات المخطط لها مسبقًا بينما قام نظام LVS بجمع وتحليل الصور للتضاريس الجبلية.

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ويعد LVS جزءًا لا يتجزأ من نظام التوجيه الذى سيؤدى إلى توجيه مستكشف المريخ 2020 من ناسا بعيدًا عن المناطق الخطرة خلال نزولها الأخير فى 18 فبراير 2021.

كما سيكون مستكشف المريخ 2020 أول مركبة فضائية فى تاريخ استكشاف الكواكب لديه القدرة على إعادة تحديد بدقة نقطة الهبوط خلال تسلسل الهبوط.

كما يحمل المستكشف 2020 نظامًا للتخزين المؤقت للعينات يقوم بجمع عينات من صخور المريخ والتربة وتخزينها على سطح الكوكب لاستعادتها والعودة إلى الأرض عن طريق بعثات لاحقة.