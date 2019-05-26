شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون: التغير المناخى يتسبب فى زيادة ملحوظة بالنخيل ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مجموعة من العلماء من أن تغير المناخ سيتسبب فى نمو أشجار النخيل فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، كما سيؤدى إلى تقليل عدد أشجار البلوط.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى أفاد المزارعون البريطانيون بأن أشجار النخيل تتكاثر دون مساعدة بشرية، ويعتقد أنها مسألة وقت قبل أن تصبح مألوفا فى الغابات والحقول فى جميع أنحاء البلاد.



أشجار النخيل

وينمو النخيل بكثافة فى الصين وميانمار، لكنه بدأ الانتشار فى جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى 66 قدمًا، بالإضافة إلى قدرته على تحمل الارتفاعات العالية ومقاومة البرد لأنه مغطى بالألياف الصوفية.

وتوجد أشجار النخيل فى عدد من المناطق بريطانيا، ولكن إذا أصبحت التنبؤات بالشتاء المعتدل والصيف الأكثر دفئًا حقيقة، فسوف يبدأ النخيل فى الظهور فى أماكن أخرى من البلاد.