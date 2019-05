كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| كافيار تقدم إصدار “Samsung Galaxy Fold Game of Thrones” بسعر 8200 دولار

متابعة-سنيار:بعد أكثر من ثماني سنوات من التشويق، تم بث الحلقة الأخيرة من Game of Thrones في ليلة الأحد 19 إلى الاثنين 20 مايو 2019، وتقدم Caviar فرصة ذهبية للجماهير لمواصلة عيش شغفهم بالملحمة، حيث يمكنهم شراء Galaxy Fold Special Edition Game of Thrones التي يتم تقديمها بسعر 8200 دولار.

أصبحت العلامة التجارية الروسية على مدار السنوات القليلة الماضية مشهورة بإطلاقها إصدارات مخصصة من iPhone مزينة ببعض أغلى المواد المعروفة للإنسان.

ورغم أن Samsung Galaxy Fold لم يصدر بعد رسميا في السوق، إلا أن هذا لم يمنع Caviar من الكشف عن نواياه لإنشاء نسخة ذهبية منه.

يركز Samsung Galaxy Fold المخصص على كتاب George R.R Martin القادم من سلسلة Game of Thrones التي يقوم عليها البرنامج التلفزيوني: The Winds of Winter.

تزين الزخارف المصنوعة من الذهب الخالص الألواح الخارجية، ويشير التصميم الخاص بالعناصر الذهبية إلى قصة ملحمة “أغنية من الجليد والنار” الشهيرة.

بالإضافة إلى خريطة Westeros، فإن الإطار الذهبي على اللوحات يصور التنين والأسد والذئب، وتقول كافيار إنها ستصدر سبع وحدات فقط، في إشارة إلى المنازل السبعة وكلها تحمل تصميمات فريدة.

بينما تتوفر Galaxy Galaxy تحت عنوان Game of Thrones للطلب المسبق، يقول Caviar ” أنها ستبدأ بيعه بافتتاح سلسلة Samsung Fold الرسمية.