كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Uber” تطلق خدمة “scUber” لنقل الركاب حول الحاجز المرجاني العظيم في غواصة مقابل 1000 دولار للشخص

متابعة-سنيار: لفترة محدودة، سيسمح Uber لبعض الركاب باستكشاف الحاجز المرجاني العظيم عن طريق استئجار غواصة.

وَوفقا للشركة، ابتداء من الأسبوع المقبل سيتمكن الناس في ولاية كوينزلاند من استخدام تطبيق Uber لحجز غواصة لشخصين والقيام بجولة في موقع التراث العالمي تحت الماء.

باستخدام الغواصة التي تعمل بالبطارية، والتي تطلق عليها الشركة “scUber”، ستأخذ الشركة 20 شخصا بين 27 مايو و 18 يونيو في رحلات تستغرق كل منها ساعة واحدة من خلال شراكة مع مجموعة الدفاع عن البيئة Citizens of the Great Barrier Reef.

وستكلف الرحلة 1030 دولارا للشخص الواحد، وتشمل حجز scUber رحلة طائرة هليكوبتر إلى موقع الغوص في الغواصة.

وسيتمكن ​​الركاب المحظوظون من الغوص لما يصل إلى 20 متراً تحت مستوى سطح البحر على طول مسارات الغوص المحددة حيث سيحصلون على منظر قريب للشعاب المرجانية.

ورغم أن الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا يظل واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، إلا أنه تأثر بالتلوث وتغير المناخ، ولم يعد النظام الإيكولوجي مزدهرا كما كان من قبل.

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وفي تقرير حديث، يقول العلماء إن التغير المناخي على وجه الخصوص تسبب في انخفاض هائل في كمية المرجان الجديد هناك، مع انخفاض مستويات 89 في المئة بين عامي 2016 و 2017.

ووفقا لسوزان أندرسون، المديرة العامة لأوبر أستراليا ونيوزيلندا، أن scUber، تهدف في جزء منها، إلى رفع الوعي بحالة الحاجز المرجاني العظيم.

يعد The Great Barrier Reef حاليًا موطنا لأكثر من 1500 نوع من أنواع الأسماك والشعاب المرجانية.