كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Smart Air” تنشئ جهاز تنقية هواء جديد يسمى “Sqair”
متابعة-سنيار: “Smart Air” هي مؤسسة اجتماعية تروج لمرشحات الهواء المدعومة من حيث التكلفة والمدعومة بالبيانات كحل لتلوث الهواء بالجزيئات في الأماكن المغلقة في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.
قام الفريق في شركة Smart Air بإنشاء جهاز تنقية هواء جديد يسمى Sqair، والذي تم إطلاقه هذا الأسبوع عبر Kickstarter لجمع الأموال اللازمة للمرور إلى الإنتاج.
يوفر لك Sqair أفضل تجربة للهواء النقي على الإطلاق، وكل ذلك بأقل من 100 دولار، ولا يحتاج إلى مرشحات التحفيز الضوئي أو تطبيق آخر لهاتفك.
Sqair متاح للدعم على Kickstarter وتتوفر التعهدات من 85 دولارا، ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي في بعض البلدان خلال شهر سبتمبر 2019.
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