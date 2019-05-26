كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Facebook يكشف المزيد من التفاصيل حول نظارات AR في براءة اختراع جديدة

متابعة-سنيار: يكشف تسجيل براءة الاختراع الجديدة، التي تم تقديمها في الأصل في يناير وتم نشرها يوم الخميس، عن تفاصيل إضافية حول نظارات AR الخاصة بـ Facebook، بما في ذلك كيفية التعامل مع الصوت.

يشبه التصميم العام للنظارات ما رأيناه في براءة اختراع سابقة نُشرت في عام 2017، على الرغم من أنه يبدو الآن أن خطط النظارة أبعد من ذلك بكثير.

باستخدام أجهزة الاستشعار، ستكون النظارات قادرة على عرض الصوت في أذنك بينما تتيح لك أيضا سماع ضوضاء محيطية من حولك.

تشبه الفكرة سماعات الرأس التي تستخدم تقنية التوصيل العظمي، على الرغم من أن براءة الاختراع تشير إلى أن طريقة توصيل الغضاريف لديها أكثر راحة وموثوقية من التوصيل العظمي.

نظام الصوت يتضمن محول إلى جانب الجزء الخلفي من أذن المستخدم، ويولد محول الطاقة صوتا عن طريق الاهتزاز لتوليد موجات صوتية تتوافق مع محتوى الصوت المستلم.

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بالنسبة إلى Facebook، تعد القدرة على توصيل الصوت دون التداخل مع القدرة على سماع الضوضاء المحيطة ميزة أساسية لسماعات AR، حيث يجب أن يكون مرتديها قادرا على التفاعل مع العالم من حوله.

تقول براءة الاختراع: “يمكن للمستخدم الذي يرتدي شاشة مثبتة على الرأس في نظام VR و AR و MR الاستفادة من إبقاء قناة الأذن مفتوحة وغير مغطاة بأجهزة صوتية، ويمكن للمستخدم أن يتمتع بتجربة أكثر أمانا وتلقي إشارات مكانية من الصوت المحيط عندما تكون الأذن بلا عائق. ”

ورغم أن Facebook تحدث بشكل علني عن خططه لبناء نظارات AR في عدة مناسبات، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل نسبيا عن المشروع، وقالت الشركة في عام 2017 أن مثل هذا المنتج سيتطلب لا يقل عن خمس سنوات.