شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول موظف بشركة "أوبر" يستقيل من منصبه وحصته تقدر بـ1.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقال ريان جريفز، أول موظف فى شركة أوبر والرئيس التنفيذى السابق لها، من مجلس الإدارة بعد أسبوعين فقط من الإطلاق العام للشركة فى البورصة لأول مرة، وفى بيان مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، قالت الشركة إن Graves لم يتنح عن منصبة نتيجة لأى خلاف مع الشركة أو إدارتها أو مجلس إدارتها أو أى مسألة أخرى تتعلق بعمليات أوبر أو سياساتها.



جريفيز

ويأتى رحيله بعد أسبوع فقط من طرح أوبر للاكتتاب العام فى اكتتاب بقيمة 8.1 مليار دولار، وبحساب 43 دولارًا للسهم، تبلغ حصة "جريفز" الشخصية فى 1.4 مليار دولار.

يذكر أن "جريفز" غادر أوبر فى عام 2017 بعد أن شغل منصب نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية، ولفترة قصيرة قبل ذلك كرئيس تنفيذى، لكنه بقى فى مجلس الإدارة إلى جانب المدير التنفيذى السابق المشين ترافيس كالانيك والمؤسس المشارك غاريت كامب.

وكان "جريفز" أحد الأشخاص الأساسيين الذين ساعدوا فى تأسيس Uber وقدم رؤى ساعدت الشركة فى الخروج من العديد من المشكلات والتحديات.