تكنولوجيا: رغم ما يشاع عن سوء خدماتها.. قفزة كبيرة في أرباح الشركة المصرية للاتصالات!

رغم ما يشاع عن سوء خدماتها وخدمة العملاء بها، حققت الشركة المصرية للاتصالات WE قفزة كبيرة في أرباحها، حيث حققت الشركة 109% نموا في أرباحها في الربع الأول من العام الجاري 2019، وذلك بقيمة 1.6 مليار جنيها مقارنة بـ774 مليون جنيها في الربع الأول من العام الماضي 2018.

وحققت إيرادات الشركة المصرية للاتصالات WE نموا بنسبة 27%، لتصل إلى 6.1 مليار جنيه، كما حققت 17% زيادة في عملاء الهاتف الثابت (الأرضي)، لتسجل 13.6 مليون مشترك.

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وحققت المصرية للاتصالات 45% نموا في أعداد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول، لتصل إلى 4.2 مليون مشترك، كما انخفضت مديونية الشركة بنحو 4.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 8.1 مليار جنيه حاليا، وحققت المصرية للاتصالات 413 مليون جنيه تقريبا كأرباح من فروق تغيير العملة، وقد حصلت المصرية للاتصالات على أرباحا محتجزة من فودافون، بلغت 4.8 مليار جنيه، ساهمت في خفض مصروفات فوائد الديون.

وصرح عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بأن نتائج هذا الربع توضح أداء تشغيليا متميزا، وتظهر قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لعام 2019.

جاءت هذه الأرقام في البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة المصرية للاتصالات WE، والتي أعدها موقع EconomyPlus في فيديو نُشر على الموقع وصفحة التواصل الاجتماعي على فيسبوك.