شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توافق بمسح جسمك بتقنية ثلاثية الأبعاد مقابل 25 دولارا؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يكون من الغريب أن تسمع خبرا عن أن أمازون تقدم بطاقات هدايا بقيمة 25 دولارًا مقابل عمليات المسح الضوئي ثلاثية الأبعاد لجسمك، ولكن السبب خلف ذلك ما تقوم به حاليا من دراسة فى مكتبها في نيويورك كجزء من أبحاث Amazon Body Labs التى تسعى إلى التعرف على التنوع بين أشكال الجسم.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيُطلب من المشاركين الذين يوافقون على مقابلة مدتها 30 دقيقة، إجراء استبيان والموافقة على إجراء عمليات مسح وصور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد.

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وسيتم إجراء عمليات المسح على كل من "ملابسهم اليومية"، وكذلك الملابس المحددة للجسم، والتي قد تشتمل للنساء على الشورتات البيكيني أو حمالة الصدر الرياضية.

كما سيتم أيضًا قياس قياسات الطول والوزن للمشاركين خلال كل جلسة، وقالت أمازون إن أى بيانات يتم جمعها من المشاركين "ستُستخدم حصريًا في الأبحاث، مضيفة "أنها لن تستخدم البيانات لأغراض التسويق".

وبعد إجراء مسح ثلاثي الأبعاد لجسمهم، يحصل المشاركون على بطاقة هدايا بقيمة 25 دولارًا. وكانت قد قدمت Body Labs من قبل نماذج ثلاثية الأبعاد لألعاب الفيديو، واستضافت أمازون أيضًا دراسات مسح الجسم الأخرى في الماضي ففي العام السابق، بحثت عن مشاركين للسماح للشركة بتتبع التغييرات في أجسادهم على مدار 20 أسبوعًا. وليس من الواضح ما تنوي الأمازون القيام به مع البيانات التي تجمعها من هذه الدراسة الجديدة.