شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش جوجل وبس.. القائمة الكاملة للشركات التكنولوجية المقاطعة لـ"هواوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن أدرجت الحكومة الأمريكية شركة هواوى العملاقة للتكنولوجيا الصينية ضمن القائمة السوداء قطعت عدد كبير من الشركات علاقتها مع الشركة الصينية.

ففى الأسبوع الماضى وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا أعلن فيه عن حالة طوارئ سمحت بإدراج "هواوى" كإحدى الشركات التكنولوجية الخطرة على أمن الوطن، وهذا يعنى أن الشركات الأمريكية يجب أن تسعى للحصول على إذن من الحكومة قبل التعامل مع "هواوى".

وكانت الشركات الأمريكية الكبرى سريعة الاستجابة لقرار الرئيس الأمريكى، على الرغم من أن "هواوى" حصلت بعد ذلك على ترخيص لمدة 3 أشهر قبل وضعها فى القائمة السوداء بشكل كامل.

وإليكم مجموعة من أكبر الشركات التكنولوجية التى قطعت علاقات العمل مع هواوى، كما رصدها موقع "بيزنس إنسايدر البريطانى":





بعد فترة قصيرة من إدراج الحكومة الأمريكية لشركة Huawei فى القائمة السوداء أعلنت "جوجل" عن إلغاء وصول الشركة إلى خدمة أندرويد الخاصة بها، وهذا يعنى أن ملايين عملاء هواوى قد يفقدون إمكانية الوصول إلى تحدثيات الأمان نظرا لأن أجهزة هواوى تعمل على نظام تشغيل أندوريد.





كانت شركات صناعة الرقائق الرئيسية فى الولايات المتحدة مثل "كوالكوم" سريعة التصرف بعد ثلاثة أيام من إدراج Huawei فى القائمة السوداء أخبرت موظفيها بأنها لن تزود هواوى بمنتجاتها.





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كانت شركة إنتل اسما كبيرا آخر على قائمة صانعى الرقائق الأمريكية الذين قرروا قطع علاقتهم مع Huawei، إلا أن الشركة الصينية قامت بتخزين رقائق لمدة 3 أشهر على الأقل تحسبا للحظر.





أعلنت شركة Lumentum الأمريكية والمتخصصة فى تصنيع قطع غيار الهواتف المحمولة انها أوقفت شحن قطع الغيار إلى Huawei والتى قالت إنها تشكل 18% من إجمالى إيراداتها فى الربع الأخير من العام.





أعلنت شركة باناسونيك اليابانية الخميس الماضى أنها قطعت علاقتها مع شركة "هواوى".





أصدر مصمم الرقاقات فى المملكة المتحدة Arm مذكرة إلى الموظفين يطلب منهم إيقاف جميع العقود النشطة واستحقاقات الدعم وأى ارتباطات متعلقة بشركة Huawei.





أعلنت شركة فودافون أنها ستتخلى عن أجهزة هواوى من إطلاقها 5G المقرر إطلاقه فى 3 يوليو.





لم تصدر شركة مايكروسوفت بعد بيانا رسميا بشأن علاقتها بشركة "هواوى"، ولكن أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook من Huawei اختفت من متجر مايكروسوفت عبر الانترنت فى نهاية الأسبوع بعد صدور أمر تنفيذى من Trump.