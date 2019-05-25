شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخوفات بين أعضاء الكونجرس من مخاطر شبكات الـ 5G الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول "أجيت باى" رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تهدئة المخاوف بين المشرعين من أن أجهزة الـ 5G تشكل خطراً على الصحة، إذ أرسل رئيس مجلس الإدارة سلسلة من الرسائل إلى المشرعين ردًا على استفسارات حول المخاوف الصحية المتعلقة بـ 5G والتى تم إرسالها إليه فى الشهرين الماضيين.

وأوضح فى كل رسالة أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تضع أولوية عالية على سلامة الخدمات والأجهزة اللاسلكية، وقال إن إرشادات الوكالة حول التعرض للترددات اللاسلكية مستمدة من توجيهات من وكالة حماية البيئة، وكذلك مجموعة الصناعة IEEE والمجلس الوطنى للحماية من الإشعاع والقياسات.

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5G

وقال: "تعتمد لجنة الاتصالات الفيدرالية على خبرة وكالات ومنظمات الصحة والسلامة فيما يتعلق بالمستويات المناسبة من التعرض للترددات اللاسلكية، وتتمتع هذه المؤسسات بخبرة ومعرفة واسعة فى القضايا المتعلقة بالترددات الراديوية وقضت وقتًا طويلاً فى تقييم الدراسات العلمية المنشورة التى يمكن أن تحدد حدود التعرض المناسبة".

وتأتى الاستجابة فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة تقنية 5G اللاسلكية بين المشرعين فى الكابيتول هيل، إذ أرسل ثلاثة من أعضاء الكونجرس فى الشهرين الماضيين رسائل إلى الوكالة يعربون عن قلقهم بشأن الآثار الصحية السلبية المحتملة بسبب التعرض للترددات الراديوية المستخدمة فى تقديم خدمة 5G اللاسلكية.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، على عكس الأجيال السابقة من الشبكات اللاسلكية، ستتطلب 5G ما يصل إلى خمسة أضعاف كمية البنية التحتية فى عمليات نشر 3G أو 4G.