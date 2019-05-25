الهاتف LG V40 ThinQ يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تشتهر شركة LG بإصدار التحديثات بسرعة لهواتفها الذكية، لذلك لا ينبغي أن تتفاجأ عندما تسمع أن الشركة قررت الإنتظار حتى اليوم لإصدار تحديث Android 9 Pie لوحدات LG V40 ThinQ الذي تم بيعها من قبل شركة الإتصالات الأمريكية Verizon. نحن على بعد أقل من ثلاثة من أشهر من إطلاق النسخة الرسمية من نظام Android Q من قبل شركة جوجل، ولكن كما نقول دائمًا، الوصول متأخرًا أفضل من عدم الوصول أبدًا.

هذا التحديث متوفر للتحميل عبر الهواء ويحمل البنية رقم V405UA20a كما أنه يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. وبغض النظر عن جميع الأشياء الجيدة التي قامت شركة جوجل بتضمينها في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، فهذا التحديث يجلب معه أيضًا ميزات جديدة للكاميرا مثل Cine Shot و Story Shot و AI Composition و Youtube Live، والمزيد.

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هذا التحديث يجلب معه كذلك لانشر الألعاب، ونظام مُحسن للإشعارات، فضلا عن القدرة على فتح حسابين في نفس التطبيق مثل إنستاجرام والفيسبوك وغيرها من التطبيقات الإجتماعية الأخرى. عمومًا، نظرًا إلى أن هذا التحديث بدأ يشق طريقه لعملاء شركة Verizon، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل هذا التحديث لملاك النسخة العالمية المفتوحة من الهاتف LG V40 ThinQ.