مصراوي
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تحسنا بداية من اليوم السبت وغدا الأحد على كل الأنحاء، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستسجل على القاهرة 36 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة.
وأضاف عبدالعال في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى نهاية الأسبوع الجاري، لكنها لن تصل إلى المعدلات التي وصلت إليها يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وتابع: بالرغم من تراجع درجات الحرارة 6 درجات فإنها أعلى من المعدل الطبيعي.
وقال الدكتور محمود شاهين، رئيس إدارة التحاليل...
كانت هذه تفاصيل خبر تصل لـ40.. الأرصاد تعلن: موجة حارة جديدة في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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