شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. لقطات مذهلة لإطلاق SpaceX لـ60 قمرا صناعيا إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم التقاط مجموعة من الصور المذهلة للحظة إطلاق شركة SpaceX للفضاء حمولة من 60 قمرا صناعيا إلى المدار.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى هذا الإطلاق هو الأول فى شبكة الأقمار الصناعية المدارية، المعروفة باسم "Starlink"، التى تهدف إلى تغطية الإنترنت حول الأرض كجزء من مخطط جديد للنطاق العريض.



اطلاق الاقمار الصناعية

وتأمل شركة الفضاء فى إضافة المزيد من الأقمار الصناعية فى المستقبل وتغطية الكوكب بأكمله لتغطية الإنترنت.

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فقد تمت الموافقة على مشروع "starlink" بملايين الدولارات من جانب وكالة الاتصالات الأمريكية لإرسال ما يقرب من 12000 قمر صناعي إلى الفضاء.



اطلاق spacex

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة "SpaceX"، ادعى سابقًا أنه بمجرد اكتمال المشروع، ستقوم الشبكة بتوصول أفضل للإنترنت إلى أجزاء العالم التى تعانى من نقص الخدمات.

وجاء الإطلاق بعد أن تم إلغاء عمليتى إطلاق سابقتين بسبب الرياح الشديدة وفحوص السلامة الإضافية، حيث كانت أول حمولة من تتألف من 60 قمرا صناعيا، وهي الأثقل في تاريخ SpaceX.