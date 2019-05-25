شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على قانون جديد لمنع المكالمات المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون جديد يمكن أن يساعد فى وضع نهاية للمكالمات الآلية المزعجة، إذ صوّتوا بالإجماع تقريبًا لتمرير قانون (TRACED)، الذى يهدد المخالفين بغرامات باهظة عن كل مكالمة يجرونها.

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى كثف فيه المشرعون والوكالات الحكومية وجماعات الدعوة للمستهلكين، الدعوات لوضع حد لآفة المكالمات غير المرغوب فيها التى تؤثر على ملايين المستهلكين كل عام.

Advertisements

ففى العام الماضى تم إجراء ما يقرب من 48 مليار مكالمة فى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60٪ تقريبًا عن عام 2017.

قدم مشروع القانون لأول مرة من قبل السناتور جون ثون وإد ماركى فى نوفمبر، فى بيان تفصيلى لقانون TRACED، قال أعضاء مجلس الشيوخ إنه تم تطويره على أمل إعطاء المنظمين مزيدًا من الذخيرة لرصد المحتالين، وزيادة العقوبات المفروضة على المكالمات المزعجة، وكذلك تعزيز مصادقة المكالمات.

وأوضح ماركى قائلا: "فى الوقت الذى تصل فيه آفة المكالمات المخادعة إلى مستويات الوباء، فإن قانون TRACED من الحزبين سيزود كل شخص بالهاتف الذى يحتاجه بشدة، فإنها صيغة بسيطة: مصادقة المكالمات وحظرها وإنفاذها، وهذه الفاتورة تحقق الثلاثة".