تكنولوجيا: اشتري من نون.. توفير حتى 250 جنيها وكمان كوبون خصم 15% على هواتف شاومي

يقدم موقع نون Noon عرضا على هاتفين من هواتف شاومي Xiaomi الذكية، هما هاتفي شاومي Xiaomi Mi 8 Lite وريدمي جو Redmi GO.

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وبحسب عرض نون، فإنه يمكن شراء هاتفي شاومي بتوفير حتى 250 جنيها، بالإضافة إلى استخدام كوبون الخصم XiaomiXNoon للحصول على خصم إضافي 15% لفترة محدودة.

ويراعي العرض تقديم هاتفين من الفئة المنخفضة والمتوسطة التكلفة، فسعر هاتف ريدمي جو Redmi Go هو 1,399 جنيها، وهو هاتف مزدوج شريحة الاتصال، بسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت، بقياس شاشة 5 بوصة، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 425، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ورامات 1 جيجابايت، وبطارية 3,000 مللي أمبير ساعة.

أما هاتف مي 8 لايت Mi 8 Lite فينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، فسعره 3,999 جنيها، يدعم الجيل الرابع للاتصالات 4G، وهو هاتف مزدوج شريحة الاتصال، وسعته الداخلية 64 جيجابايت، وقياس شاشته 6.26 بوصة، ويعمل بمعالج كوالكوم SDM660، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، وأمامية بدقة 24 ميجابكسل، ورامات 4 جيجابايت، وبطارية 3,400 مللي أمبير ساعة.