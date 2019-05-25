تكنولوجيا: NVIDIA تطلق إعلان تشويقي لمؤتمرها القادم في Computex

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة NVIDIA إعلان تشويقي جديد بعنوان “super” لمؤتمرها المقرر عقده خلال فعاليات Computex، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة في طريقها للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة كرت الشاشة RTX.

أطلقت شركة NVIDIA مقطع فيديو تشويقي على قناة GeForce على موقع اليوتيوب، تشير فيه إلى خططها لتقديم إعلان مميز عن إصدار جديد من الشركة خلال فعاليات Computex القادمة.

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ويظهر في الفيديو التشويقي تصميم معدني مع شعار “super”، حيث تشير التوقعات إلى أنه إصدار جديد فائق من إصدارات إنفيديا من كرت الشاشة، كما تأتي تسريبات من RedGamingTech تشير إلى إنفيديا ستقدم إصدار جديد يأتي مع ذاكرة 16 جيجا بايت في الثانية أي سرعة أكبر من إصدارات الشركة الحالية من سلسلة GeForce RTX التي تأتي بذاكرة 14 جيجا بايت في الثانية، لذا من المتوقع أن تأتي بسرعة أعلى بنسبة 14%.

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