ثلاثة هواتف من سلسلة Galaxy M Series ستحصل على تحديث Android 9 Pie في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بتحديث أربعة من هواتفها الذكية إلى Android 9 Pie في الشهر الماضي، ويتعلق الأمر هنا بكل من Galaxy J6 و +Galaxy J6 و Galaxy On7 Prime و Galaxy J7 Prime 2. الآن، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستقوم بإصدار نفس التحديث لسلسلة هواتف Galaxy M Series في الشهر المقبل.

ستقوم شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie لكل من Galaxy M10 و Galaxy M20 و Galaxy M30 إعتبارًا من 3 يونيو في الهند. سيجلب هذا التحديث الجديد واجهة مستخدم جديدة، فضلا عن العديد من الميزات والتحسينات الجديدة. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحديث سيجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مايو أو يونيو للهواتف المذكورة آنفًا.

تم إطلاق Galaxy M10 و Galaxy M20 و Galaxy M30 في الربع الأول من هذا العام مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة Samsung Experience 9.5. تم تزويد الهاتف Galaxy M10 بالمعالج Exynos 7870، في حين تم تزويد الهاتفين Galaxy M20 و Galaxy M30 على حد سواء بالمعالج Exynos 7904.