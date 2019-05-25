كتب: سمر إيهاب
يتوقَّع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد موجة حارة جديدة نهاية الأسبوع الجاري، لكنها ليست بنفس قوة الموجة الحارة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، وانتهت أمس.
وقال عبدالعال، لـ"الوطن"، إنَّ درجات الحرارة ستعاود الانخفاض بدءاً من اليوم حتى الاثنين، ثم ترتفع مرة أخرى من الثلاثاء حتى الخميس، على أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 40 درجة.
و نصح رئيس هيئة الأرصاد المواطنين بالابتعاد عن الشمس قدر الإمكان وقت الظهيرة، وارتداء قبعة في حال الضرورة، وتناول الكثير من السوائل.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة حارة جديدة خلال أيام.. ودرجة الحرارة تصل لـ40 في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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