شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تطور برنامجا للذكاء الاصطناعى يمنع سرقة المتاجر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة تكنولوجيا يابانية بتطوير برنامج للذكاء الاصطناعى يقوم على تحليل لقطات كاميرا المراقبة من أجل اكتشاف السلوك المشبوه ومنع السرقة قبل حدوثها.

فى عام 2002 عندما ظهر فيلم Minority Report من بطولة "توم كروز" لم يكن مفهوم منع جريمة فى المستقبل قبل حدوثها مجرد فكرة خيالية رائعة، ولكن بفضل التقدم السريع للذكاء الاصطناعى أصبح لدينا بالفعل نسخة مبتكرة من هذه التكنولوجيا التى تساعد على منع جريمة السرقة قبل حدوثها.

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وطورت إحدى الشركات الناشئة اليابانية برنامجا للذكاء الاصطناعى، بحيث يمكنه اكتشاف السرقة قبل حدوثها من خلال تحليل لقطات كاميرا المراقبة لحركات وسلوك المتسوقين، وفى حالة قراءتها لسلوك الفرد واكتشافها احتمالية السرقية ترسل تنبيها عبر تطبيق الهاتف الذكى حتى يمكن منع الجريمة.

قامت الشركة اليابانية بإعلانها الأول عن تطويرها للذكاء الاصطناعى فى ديسمبر 2018 وتم بالفعل استخدامه فى أحد المتاجر واكتشاف سارق يبلغ من العمر 80 عاما، واليوم الشركة أصبحت مشهورة فى عشرات المتاجر فى منطقة طوكيو، ولكنها تخطط لتثبيت تكنولوجياتها فى 100 ألف متجر فى جميع أنحاء اليابان فى السنوات الثلاثة القادمة.





وقالت "ريو تاناكا"، مؤسسة الشركة اليابانية "VaakEye" : "لقد اتخذنا خطوة مهمة أقرب إلى مجتمع خالى من الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعى، حيث يعتمد البرنامج على تحليل ملامح الوجه والملابس والحركة والسلوك العام للفرد".