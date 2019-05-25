شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جيت هب" تطلق أداة جديدة لتمويل مطورى البرمجيات مفتوحة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منصة نشر البرمجيات المفتوحة المصدر الشهيرة "جيت هب"، المملوكة لشركة مايكروسوفت، أداة جديدة تتيح للمطورين قبول مدفوعات شهرية من الداعمين لبرمجياتهم مفتوحة المصدر.

وتقدم الأداة الجديدة، التى تدعى "جيت هب سبونسرز" التى تتبنى نموذج "باتريون" التجارى المستخدم من قبل صغار الفنانين والمطورين، أنظمة تمويل متنوعة للمطورين مقدمة من الداعمين الذين يرغبون فى الوصول إليهم وتشجيع عملهم.

وتتيح منصة "جيت هب"، الأداة الجديدة دون تحصيل أى رسوم لاستخدامها، وتغطى تكلفة إدارة المدفوعات خلال السنة الأولى، فضلا عن تخصيص مدفوعات تصل إلى 5 آلاف دولار لكل مطور خلال السنة الأولى لاستخدام المنصة.