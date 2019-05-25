تكنولوجيا: مايكروسوفت: منصة إكس كلاود السحابية قادرة على بث 3500 لعبة رقمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن مزيد من التفاصيل الخاصة بمنصة البث السحابى للألعاب الرقمية (إكس كلاود)، التى تمتاز بقدرتها فنيا على بث أكثر من 3500 لعبة دون الحاجة إلى قيام المطورين بأى تغييرات فى الألعاب.
ويختبر مطورو الألعاب الرقمية الكبار مثل "كاب كوم" و"بارادوكس" حاليا ألعابهم على منصة "إكس كلاود" السحابية، قبل إطلاقها للتجربة العامة فى وقت لاحق من العام الجاري.
وقال كريم شودرى مدير قسم الألعاب السحابية فى مايكروسوفت: "إن الشركة بدأت فى نشر مكونات مشروع منصة إكس كلاود فى داخل عدد من مراكز البيانات".
وسوف تنافس منصة إكس كلاود مباشرة خدمة بلاى ستيشن ناو ومنصة ستاديا للبث السحابى القادمة من جوجل.
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