شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع أول كمبيوتر لشركة أبل بمزاد علنى بسعر 417 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أقدم جهاز كمبيوتر خاص بشركة أبل فى مزاد علنى بمبلغ يقدر بـ417 ألف دولار، إذ كان يباع جهاز أبل الذى يعرف باسم apple I بمبلغ 666.66 دولار وقت إطلاقه فى عام 1976 أى ما يعادل 4,577.21 دولار اليوم، ولم ينتج منه سوى 200 نسخة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى فيعتبر هذا الجهاز هو أول كمبيوتر شخصى تصنعه أبل مع لوحة أم تجمع كل شىء، كما زود بشاشة أو لوحة مفاتيح، مع وجود ذاكرة صغيرة به 4KB ومعالج 1 ميجاهيرتز.

ولم تتبق نسخ كثيرة من هذا الجهاز، إذ كان يعطى مؤسسو الشركة ستيف جوبز وستيف وزنياك خصومات كبيرة لمالكيه ويقايضونه مع جهاز Apple II، بعد تدمير غيره من الأجهزة القديمة، لكن بقى هذا الجهاز الذى تم بيعه بمزاد كريستيز بحالة جيدة، ومعه طابعته ولوحة مفاتيحه وشاشته.

يذكر أنه فى عام 2016 تم بيع جهاز آخر بمبلغ 815,000 دولار، ولاتزال أقل من نصف الوحدات المصنوعة فى الماضى موجودة حتى يومنا هذا.