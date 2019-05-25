شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تسعى لترخيص المحتوى الموسيقى لمنافسة إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية أن شركة سناب الأمريكية تجرى حاليا مباحثات مع عدد من عمالقة الموسيقى مثل يونيفيرسال ميوزيك جروب ووارنر ميوزيك جروب، من أجل ترخيص محتواها الموسيقى، للسماح للمستخدمين بدمج ذلك المحتوى فى منشوراتهم.

وبحسب صحيفة وول ستريت جونال الأمريكية فإن الصفقة ستمنح المستخدمين حق الوصول إلى ألبوم كبير من الأغانى لنشره عبر سناب شاب، كما هو الحال مع المميزات التى توفرها المنصات المنافسة، مثل قصص إنستجرام وTik Tok.

وتأتى صفقة ترخيص المحتوى الموسيقى فى وقت يتزايد فيه اعتماد شركات التكنولوجيا على المحتوى الموسيقى كمكون جوهرى لمنتجاتهم الإلكترونية.