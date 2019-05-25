تكنولوجيا: MSI تقدم جهاز حاسب GT76 Titan بالجيل التاسع من معالج إنتل المخصص للأجهزة المكتبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة MSI لنقل إصداراتها من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب من سلسلة Titan إلى مستوى جديد من الآداء، حيث تدعم جهاز GT76 Titan بالجيل التاسع من معالجات إنتل المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي، لدعم سرعة تصل إلى 5GHz.

تأتي أجهزة Msi الجديدة المخصصة للألعاب لتقدم مستوى جديد من الآداء بفضل الجيل التاسع من معالجات إنتل المخصص لأجهزة الحاسب المكتبي، حيث من المتوقع أن تكون سلسلة معالجات K، كما تؤكد MSI على أن أعلى نموذج لجهاز حاسب GT76 Titan سيأتي بمعالج ثماني الأنوية ب16 -thread على أن يصل إلى سرعة 5GHz مع نظام تبريد يتوافق مع هذه السرعة.

ومن المقرر وفقاً لهذه المواصفات أن يأتي حاسب GT76 بآداء على مستوى Area-51M من Alienware الذي يضم رقاقة معالج Core i9-9900K.

أيضاً مع تردد التشغيل المرتفع في جهاز GT76 Titan المخصص للألعاب، ستقدم Msi نظام تبريد يتوافق مع هذه السرعة، حيث يضم نظام التبريد 4 من المراوح، و11 من الأنابيب الحرارية، التي تنتج تهوية تتخطى الضعف في حهاز GT76، من جانب أخر يأتي جهاز GT76 بكرت شاشة GeForce RTX 2080 من إنفيديا والتي تتميز بتعقب الأشعة.

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كما تقدم MSI جهاز GE65 Raider الذي يأتي بترقية في المعالج للجيل التاسع من معالجات إنتل، مع إصدار جديد من كرت شاشة RTX، كما يضم هذا الإصدار شاشة مميزة بأعلى جودة عرض، مع معدل أسرع لتحديث الإطارات يصل إلى 240Hz، أيضاً يأتي الإصدار الجديد بميزة دعم تقنية WiFi 6.

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