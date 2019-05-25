الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro سيصلان لبعض الأسواق تحت العلامة التجارية Xiaomi

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro محورين للعديد من الإعلانات التشويقية والتسريبات والشائعات في الأونة الأخيرة. ولكن التوافر على الصعيد العالمي لا يزال غير مؤكد على الرغم من أن أحدث المعلومات التي حصلنا عليها اليوم تبدو واعدة في هذا الصدد.

ووفقا لمصادر داخلية تواصلت مع موقع تقني بولندي، فيبدو أنه سيتم إطلاق الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro في بولندا، ولكن تحت العلامة التجارية Xiaomi. ومن المحتمل أن يُطلق عليهما الأسماء Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro على التوالي. ويقول الموقع التقني البولندي الذي سرب هذه المعلومات أنه حصل عليها من مصدر موثوق به بنسبة 100 في المئة.

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وبغض النظر عن تغيير أسماء كلا الهاتفين، فهذه المعلومات تلمح إلى أن الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro سيصلان إلى دول أخرى، بما في ذلك أوروبا حتى ولو كان ذلك بأسماء مختلفة. عمومًا، من المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هواتف Redmi K20 الجديدة لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 28 ماي. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.