شركة Panic تطلق جهاز ألعاب محمول بتصميم فريد من نوعه يُدعى Playdate، وسيكلف 149$

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بأجهزة الألعاب المحمولة، فمن الصعب حقًا التغلب على أمثال Nintendo 3DS. ومع ذلك، يبدو أن شركة Nintendo ستتلقى منافسة جديدة من جهاز جديد يدعى Playdate. تم إنشاء هذا الجهاز من قبل شركة Panic التي تشتهر بتطويرها للعبة Firewatch الشهيرة.

يعتبر جهاز Playdate فريدًا من نوعه إلى حد ما من حيث التصميم، فهو يمتاز بذراع دوار فعلي صغير. ما يقوم به هذا الذراع الدوار في الأساس هو أنه يعمل كأداة تحكم حيث ستكون هناك بعض الألعاب التي يتم لعبها على الجهاز والتي ستكون في الواقع قادرة على الإستفادة منه. نحن نفترض أنه جميل إلى حد ما، على الرغم من أننا نشعر بالقلق بعض الشيء بشأن تعرضه للكسر أثناء التنقل.

يحتوي الجهاز نفسه على شاشة LCD أحادية اللون بحجم 2.5 إنش من شركة Sharp تمتاز بدقة 200×400 بكسل، مما يعني أن هذا الجهاز غير مصمم لتشغيل الألعاب العالية الأداء. سيكون هناك D-pad وإثنين من الأزرار الفعلية المستخدمة للتحكم في الألعاب. وبالحديث عن الألعاب، فقد إختارت شركة Panic طريقة فريدة لتوزيع الألعاب.

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سيأتي جهاز Playdate بشكل مسبق مع لعبة واحدة فقط، ولكن سيكون هناك ” موسم ” كامل من الألعاب، وبذلك يصل المجموع إلى 12 لعبة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الألعاب أسبوعيًا حتى يكتمل الموسم. يبلغ سعر جهاز Playdate نحو 149 دولارًا أمريكيًا، وتشمل التكلفة 12 لعبة، مع توقع فتح الطلبات المسبقة في وقت لاحق من هذا العام على أمل أن يتم إطلاق الجهاز في العام 2020.