شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل إزاى.. هكذا يعمل مكيف الهواء على تقليل حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ازدياد درجات حرارة الجو خلال فصل الصيف يلجأ الكثيرون لمكيفات الهواء التى تعمل على تقليل درجات الحرارة بشكل كبير، لكن هل تساءلت يوما ما عن الكيفية التى يقوم بها التكييف بتغيير درجة الحرارة وتقليلها بهذا الشكل الكبير.

- فكرة عمل مكيف الهواء

يعتمد عمل مكيف الهواء على مبدأ "دورات التبريد" وذلك من خلال امتصاص الحرارة من داخل المنزل وطردها إلى خارج المنزل، حيث تعتمد مكيف الهواء على غاز التبريد والذى يخرج محملا بالحرارة، لتتم عملية تبريده ثم يتم إدخاله للمنزل من جديد مع دورة تبريد جديدة.

- طريقة عمل تكييف الهواء

تقوم المكيفات بسحب الحرارة والرطوبة خارج الغرفة لتقوم بتدويره خلال أنابيب مملوءة بغاز التبريد، ليتم بعد ذلك طرد الغاز الساخن، وإعادته مرة أخرى كهواء بارد مرة ثانية للغرفة من خلال نافث الهواء.

- دورة عمل المكيف

يقوم المكيف بالتبريد بصفة مستمرة من خلال تكرار عملية تحويل السائل إلى غاز داخل أنابيب التبريد فى المكيف فتمتص حرارة من داخل الغرفة ليتبخر السائل المبرد ويتحول إلى غاز، ثم يتم ضغط الغاز باستخدام محرك خاص فتنطلق الحرارة التى امتصها ليتحول إلى سائل مرة أخرى وتتم مرحلة الضغط فى الجزء الخارجى من نظام التكييف.

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وتتكرر العملية باستمرار سحب الحرارة من داخل الغرفة إلى خارج الغرفة، ولكى يؤدى المكيف هذه المهمة بكفاءة فإن له دورة تعمل من خلال عدة مراحل، حيث يقوم المحرك بضغط غاز الفريون مما يرفع درجة حرارته، لأن حسب المبدأ الأول للديناميك الحرارية عندما نقوم بضغط غاز بقوة هائلة فإن جزيئات هذا الأخير تقترب بعضها من بعض، مما ينتج عنه ارتفاع فى الطاقة الداخلية ومنه ارتفاع فى الارتجاج الحرارى، وبالتالى ارتفاع فى الحرارة ويزداد ضغطه كما هو موضح فى الشكل الجزء الأيسر باللون الأحمر.

هذا الغاز الحار يمر عبر أنابيب طويلة وعلى شكل التفافى ليغطى أكبر مساحة ممكنة ليتمكن من التخلص من حرارته، ويتكاثف متحولاً إلى سائل.

ثم يعمل صمام التمدد على الفصل بين منطقتين مختلفتين فى الضغط وعند مرور سائل الفريون من خلال صمام التمدد فإنه ينتقل من منطقة ضغط مرتفع إلى منطقة ضغط منخفض فيتمدد ويبرد بسرعة عند دخوله أنبوب التبريد، وبما أن هذا الأخير يتميز بشكله اللولبى وبطوله الكبير، ما يعطى للسائل فرصة اقترابه من درجة غليانه، فيتبخر ويتحول إلى غاز مرة أخرى عن طريق امتصاص الحرارة من الغرفة المراد تبريدها.

يمرر غاز الفريون عبر أنابيب التبادل الحرارى الداخلية إلى أن يصل غاز الفريون إلى المحرك الذى يقوم بضغط الغاز مرة أخرى ويحوله إلى سائل عند النقط وتتكرر العملية.