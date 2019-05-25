شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 425 مليون دولار خسائر جوجل سنويا بعد حظر هواتف هواوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأسبوع الماضى دفعت قرارات الحكومة الأمريكية ضد شركة هواوى الصينية إلى إعلان جوجل أنها ستسحب ترخيص أندرويد الخاص بها من الهواتف الذكية التى تنتجها شركة التصنيع الصينية العملاقة، وهذا يعنى أن المستخدمين الذين لديهم أجهزة Huawei الجديدة لن يكونوا قادرين على تنزيل التطبيقات من متجر "جوجل بلاى"، والذى قد يكلف عملاق التكنولوجيا مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

وحديثا كتب محللون فى Nomura Instinet أن جوجل قد تخسر ما بين 375 مليون دولار و425 مليون دولار سنويًا فى أسوأ سيناريو بعد حظر هواوى، ويقدر "دان إيفيس" العضو المنتدب فى شركةWedbush Securities أن الخسائر ستكون ما بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار فى السنة.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى فهذا يعنى أن هواوى هى التى تتحمل الخسارة الأكبر، ولكن لن تكون هى الوحيدة التى تدع فاتورة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما أن عملها على نظام تشغيل جديد يمكن أن يهدد احتكار الشركات الأمريكية مثل أبل وجوجل لأنظمة التشغيل.