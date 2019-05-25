شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسباب سياسية وراء تأخير فرضى غرامة على فيس بوك بقيمة 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الشهر الماضى، قال فيس بوك إنه يتوقع أن يدفع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار للتسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية بسبب مشاكل الخصوصية، التى تسببت فى كشف بيانات خاصة بما يصل إلى 87 مليون شخص إلى شركة الاستشارات السياسية Cambridge Analytica.

ونشرت "صحيفة وول ستريت جورنال" تقريرا حديثا يشير إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية منقسمة بشأن صفقة التسوية، مما أخر قرارها، وفى حين أن التقرير لا يحتوى على الكثير من التفاصيل، أو النقاشات فى "الكابيتول هيل"، فإن القصة تشير إلى أن جوزيف سيمونز، رئيس اللجنة، يكافح من أجل كسب التأييد بين الديمقراطيين فى اللجنة.

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ونقل التقرير عن مصادر مجهولة :"يمكن للقرار أن يعرض رئيس اللجنة لانتقادات الديمقراطيين ويقلل من تأثيره على وكالة فرض القانون التى انتقدت فى بعض الأحيان بسبب الخصوصية ".

ورفضت متحدثة باسم FTC التعليق، وقالت متحدثة باسم Facebook :"نأمل فى التوصل إلى حل مناسب وعادل".

يذكر أن غرامة FTC المحتملة هى أول عقوبة قوية منذ بدأت الفضيحة، وإذا حدث ذلك، فستكون غرامة فيس بوك هى الأكبر التى تدفعها شركة تكنولوجيا على الإطلاق، وكانت أكبر غرامات مالية فرضتها FTC قبل ذلك كانت بقيمة 22.5 مليون دولار على جوجل فى عام 2012.