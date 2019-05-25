الهاتف Samsung Galaxy A8s يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين Galaxy On7 Prime و Galaxy J7 Prime 2 في وقت سابق من هذا الشهر. حان الوقت الآن للهاتف Galaxy A8s للحصول على هذا التحديث كذلك.

ليست هناك في الوقت الراهن قائمة بالتغييرات الكاملة التي يأتي بها هذا التحديث، ولكن ينبغي أن نرى جميع الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، وواجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث متوفر حاليًا للتحميل عبر الهواء في الصين، ولكننا نتوقع وصوله لملاك الهاتف Galaxy A8s في المناطق الأخرى حول العالم في المستقبل المنظور مع العلم بأن هذا الهاتف يتوفر في بعض المناطق بأسماء مختلفة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.