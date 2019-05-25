الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi 7A مع المعالج Snapdragon 439، وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi للتو بالكشف عن أرخص هاتف ذكي لها هذا العام والذي إختارت أن تُطلق عليه إسم Redmi 7A. وكما تلاحظون إنطلاقا من الإسم، فهذا الهاتف يأتي في الأساس لخلافة الهاتف Redmi 6A، ويضم بعض المواصفات التي من الصعب إيجادها بالسعر الذي تطلبه شركة Redmi مقابل هذا الهاتف.

ووفقا لشركة Redmi، فقد أوضحت لنا أن الهاتف Redmi 7A الجديد يضم شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل.

الهاتف Redmi 7A الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh، ومنفذ السماعات 3.5mm، فضلا عن القدرة على مقاومة القطرات المائية. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie الأحدث من شركة جوجل.

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عمومًا، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد إطلاق الهاتف Redmi 7A سيتم الكشف عنها في الحدث الذي ستقوم فيه شركة Redmi بالكشف عن الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro يوم 28 مايو. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Redmi 7A سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق.