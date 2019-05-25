تسريب صورة رسمية جديدة للهاتف Xiaomi Redmi K20، وتؤكد لنا ما رأيناه من قبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بالتشويق فعلاً للهاتف Redmi K20 على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. وتجدر الإشارة إلى أن Redmi K20 عبارة عن تشكيلة جديدة من الهواتف الذكية والتي يُعتقد أنها ستخلف Pocophone F1.

بالأمس، رأينا صورة رسمية للهاتف Redmi K20 تم نشرها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo من قبل الشركة الصينية نفسها، والآن نحن هنا مع صورة رسمية أخرى للهاتف Redmi K20، ولكن هذه المرة تم نشرها على الويب من قبل موقع MySmartPrice بعدما حصل عليها من مصادره الخاصة. وكما تلاحظون إنطلاقًا من الصورة، فالهاتف Redmi K20 يضم واجهة خلفية مغطاة بالزجاج مع لون متدرج. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Redmi K20 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف مكدسة بوضعية عمودية مع فصل واحدة من الكاميرات الثلاثة عن الكاميرات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا أن ترى أنه تم وضع زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيمن من الهاتف.

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وكما أخبرناكم من قبل، فسوف يتم الكشف عن الهاتف Redmi K20 في اليوم 28 من شهر مايو الجاري، وسيأتي مع المعالج Snapdragon 855، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، فضلا عن القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية، وبطارية بسعة 4000mAh. سوف يضم الهاتف كذلك شاشة AMOLED خالية من القطع أو الثقب بحجم 6.39 إنش وبدقة +FulllHD، والجيل السابع من مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، فضلا عن كاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميغابكسل على الأرجح.