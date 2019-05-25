سيكون بإمكانك قريبصا طلب الطعام مباشرة من خلال Google Search و Google Maps و Google Assistant

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الأشياء التي تعمل عليها شركة جوجل على مر السنين هو جعل منتجاتها وخدماتها سهلة الإستخدام ولا غنى عنها. ما رأينا شركة جوجل تقوم به هو محاولة إتاحة جميع أنواع المعلومات بسهولة بنقرة زر واحدة، وبالتالي توفير وقت ثمين للمستخدمين أثناء تصفح الويب.
على سبيل المثال، إذا كنت تريد معرفة قيمة عملة أجنبية بالعملة المحلية، فبإمكانك القيام بذلك مباشرة على محرك البحث جوجل دون الحاجة إلى الإنتقال إلى موقع ويب آخر. الآن قررت شركة جوجل تطبيق نفس الفكرة على توصيل الطعام، فهي ستتيح للمستخدمين قريبًا طلب طعامهم مباشرة من Google Search و Google Maps و Google Assistant.
ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” يمكنك الآن إستخدام Google Search أو Google Maps أو Google Assistant لطلب الطعام من خدمات مثل DoorDash و Postmates و Delivery.com و Slice و ChowNow، وسيتم إضافة المزيد من الخدمات الأخرى مثل Zuppler قريبًا. إبحث عن زر أطلب عبر الإنترنت في Google Maps عندما تبحث عن مطعم أو نوع معين من المطابخ “.
في الماضي، رأينا شركة جوجل تقدم وسائل راحة مماثلة للخدمات الأخرى. على سبيل المثال، أثناء البحث عن موقع على Google Maps، يمكن للمستخدمين أيضًا طلب سيارة أجرة لأنفسهم من خلال خدمة مثل Uber، على الرغم من أنه يبدو أنه تم إهمال هذه الميزة.
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