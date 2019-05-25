شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. استخدام الشواحن فى المطارات والأماكن العامة يعرضك للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عليك فى التفكير مرتين قبل استخدام واحدة من محطات شحن USB سهلة الاستخدام الشائعة فى المطارات أو فى الأماكن العامة، إذ يحذر خبراء الأمن بشكل متزايد من أن استخدام مثل هذه المنافذ العامة، يمكن أن يعرض المستخدمين لخطر كبير.

ووفقا لتقرير موقع "فوربس" الأمريكى، يقوم بعض الهاكز بتعديل منافذ USB سراً لتثبيت البرامج الضارة على هاتفك أو انتزاع بياناتك، ونتيجةً اختراق المنفذ، يمكن للهاكرز سرقة مجموعة واسعة من البيانات، بما فى ذلك الرسائل والبريد الإلكترونى والصور وجهات الاتصال الخاصة بك.

مطارات



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وقال كاليب بارلو، نائب رئيس شركة X-Force : "إن الوصول إلى منفذ USB عام يشبه إلى حد بعيد العثور على فرشاة أسنان على جانب الطريق واستخدامها، فأنت لا تعرف مصدر هذا الشىء، وتذكر أن منفذ USB يمكنه تسريب بياناتك".

وينصح الخبراء بضرورة توخى الحذر، واستخدام الشواحن الخاصة أو البطارية المحمولة أثناء رحلات الطيران لتجنب استخدام منفذ USB عام، بالإضافة إلى ذلك هناك أجهزة أخرى مفيدة فى السوق يمكن استخدامها عندما لا يكون هناك خيار آخر سوى استخدام شاحن عام، مثل واقى الـ USB، والذى يمنع تبادل البيانات.