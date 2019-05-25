شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء ينجحون فى تطوير وقود سائل من ثانى أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدد من الخبراء أن تكراروتقليد عملية التمثيل الضوئى، يمكن أن تستخدم فى يوم من الأيام لتقليل مستوى ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى ومحركات الطاقة، فهى عملية ضرورية للنباتات، حيث تقوم بتحويل ثانى أكسيد الكربون والماء إلى طاقة، بمساعدة قليلة من ضوء الشمس.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، استطاع العلماء تكرارهذه العملية بالفعل وتكييفها لإنتاج الوقود السائل لأول مرة، ونتج عن هذا التفاعل عنصر البروبان عالى الطاقة المفيد لمحركات الطاقة.

وإذا تم إعادة إنتاج البروبان على نطاق واسع، فيمكنه رفع ثانى أكسيد الكربون الزائد واستخدام أشعة الشمس، لإنتاج مواد كيميائية عالية الطاقة تعمل على تشغيل السيارات والطائرات، وقال العلماء إن الوقود السائل أفضل من الغاز، حيث أنه سهل النقل وأكثر أمانًا.

يذكرأن التمثيل الضوئى الطبيعى هو العملية التى تستخدم بها النباتات الخضراء الطاقة من الشمس وكذلك المياه الموجودة فى التربة وثانى أكسيد الكربون فى الهواء، لصنع الطعام فى شكل جلوكوز كثيف الطاقة، وهو شكل من أشكال السكر.