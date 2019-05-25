شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم كويكب متوسط الحجم يمتلك "قمر" يعبر بجوار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن كويكب يمتلك قمر صغير يستعد للمرور بجوار الأرض اليوم، حيث يُعرف الكويكب باسم 1999 KW4 ويوصف بأنه "كائن ثنائي" لأنه يتكون من اثنين من الكويكبات المرتبطة بالجاذبية معًا، وقد تم إكتشاف كويكب 1999 KW4 فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة بحيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنه من الأرض تبلغ حوالى 5 .

وبحسب موقع mirror البريطانى، فيبلغ قطر الكويكب الأكبر أقل من ميل واحد، ويبلغ قطر "قمر" الكويكب المصاحب له حوالى ثلث هذا الحجم، وسيكون الكويكب بأقرب نقطة من الأرض بحلول اليوم السبت، مما يتيح للعلماء فرصة مشاهدته باستخدام التلسكوبات على الأرض، فيما تتعقب وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) الكويكب، وتقول إنه يزداد إشراقًا بثبات عندما يقترب من كوكبنا.

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يذكر أنه فى وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) فى رسم متحرك للكويكب، والذى تم الحصول عليهما فى 9 مايو بتلسكوب 0.6 متر فى Observatoire des Makes، وعلى الرغم من أنه قد تم تصنيفه على أنه "يحتمل أن يكون خطيرًا"، إلا أن KW4 سيمر بأمان بعيدا عن الأرض على مسافة 3.216.271 ميلًا - أو 13.5 ضعف المسافة إلى القمر.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، خلال النهج، إنها ستحاول جمع أكبر عدد ممكن من الملاحظات، مع أكبر عدد ممكن من تقنيات الرصد والأطوال الموجية، مضيفة أن الهدف هو اختبار المراصد والتلسكوبات لاختبار الوعى بنوع المعلومات التى يمكن جمعها فى غضون مهلة قصيرة".