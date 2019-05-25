الإصدار الجديد من المتصفح Firefox يحصل على المزيد من السرعة

فاطمة أيت طالب - دبي -
قامت شركة Mozilla هذا الأسبوع بإطلاق إصدار جديد من المتصفح Firefox، وتقول الشركة بأن هذا الإصدار هو الأسرع على الإطلاق. تحسنت سرعة Firefox عندما قامت شركة Mozilla بإطلاق متصفحها Quantum في العام الماضي، ولكنه الآن سيصبح أسرع. هذا ليس شيئًا سيشكو منه مستخدمو Firefox المتحمسون.
لجعل المتصفح Firefox أسرع، أعطت شركة Mozilla الأولوية لقائمة ” المهام ” لإدارة الأداء. نظرت الشركة للأماكن التي تشعر بأنها قد تؤخر ظهور الصفحات حتى يتمكن المستخدمون من التصفح بشكل أسرع.
يتضمن ذلك تأخير المهلة المحددة بحيث يتم إعطاء الأولوية للسكريبتات الخاصة بالأشياء التي يحتاجها المستخدم أولاً أو عدم تحميل بيانات الملء التلقائي إذا لم تكن هناك حقول فعلية على الصفحة. تقول شركة Mozilla أن هذا يجب أن يؤدي إلى تحسين السرعة بنسبة تتراوح بين 40 و 80 في المئة.
يؤدي الإحتفاظ بعشرات النوافذ مفتوحة في المتصفح إلى إستخدام ذاكرة الحاسوب مما يؤدي إلى إنخفاض الأداء. سيقوم المتصفح Firefox الآن بإكتشاف الوقت الذي تنخفض فيه ذاكرة الحاسوب لديك إلى أقل من 400 ميجابايت، وبعد ذلك سيقوم تلقائيًا بتعليق النوافذ غير المستخدمة التي لم تنظر إليها منذ فترة. سيتم إعادة تحميل تلك التبويبات من حيث توقفت إذا قررت مشاهدتها مرة أخرى.
هناك العديد من الميزات الأخرى التي تم تضمينها في المتصفح Firefox Quantum، بما في ذلك تحسينات تركز على الخصوصية. لذلك، قد تكون مهتمًا بتجربة الإصدار الجديد من هذا المتصفح. إذا كنت كذلك بالفعل، فبإمكانك تحميله الآن من خلال رابط المصدر أدناه.
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